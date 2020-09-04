Джакарта, , 12:04 — REGNUM Власти Индонезии объявили, что за сутки в стране подтвердили 3269 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Detik.

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По состоянию на 4 сентября 2020 года на территории Индонезии подтвердили 187 537 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, число случаев смерти от COVID-19 в Индонезии увеличилось до 7832.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комитета по реагированию и восстановлению национальной экономики Индонезии Эрик Тохир заявил, что первыми вакцинацию от COVID-19 пройдут врачи и медработники.

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