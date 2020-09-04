Чита, , 12:03 — REGNUM Определены победители дополнительного специального конкурса Фонда президентских грантов 2020 года, который проходил для поддержки социально ориентированных НКО в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора из 14 социально значимых проектов Забайкальского края победителями были признаны четыре: «Дыши свободно» (Ассоциация фтизиатров Забайкальского края), «Молодость неравнодушна: православная молодежь помогает!» (православный приход храма рождества Иоанна Предтечи города Читы читинской епархии РПЦ), «С добрым сердцем помогай!» (Всероссийское общество глухих), «ДоброЦентр Забайкалья» (Союз добровольцев России). Общая сумма их финансирования составит около трёх миллионов рублей.

Финансовую поддержку получили некоммерческие организации, помогающие особо уязвимым социальным группам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, осенью 2019 г. президентский грант помог открыть социальную гостиную в Забайкалье. В течение 2017−2018 годов грантами было поддержано 37 забайкальских проектов. А по итогам 2019 года в перечень победителей вошли и некоммерческие организации Забайкальского края, которые реализуют 13 инициатив на общую сумму более 22 миллионов рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Президентский грант помог открыть социальную гостиную в Забайкалье