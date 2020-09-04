Москва, 4 сентября 2020, 12:03 — REGNUM Признать вину в безвыходной ситуации — это попытка схватиться за соломинку. Так прокомментировал действия актёра Михаила Ефремова, который в ходе последнего заседания в Пресненском суде Москвы признал себя виновным в смертельной аварии в центе столицы, адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших по делу об аварии на Садовом кольце.
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Он также добавил, что любой приговор, кроме обвинительного, развяжет руки сотням водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.
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Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 сентября, в ходе заседания в пресненском суде Москвы актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, признал вину в инциденте. Гособвинение затребовало для подозреваемого 11 лет тюрьмы.