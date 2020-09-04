Москва, , 12:03 — REGNUM Признать вину в безвыходной ситуации — это попытка схватиться за соломинку. Так прокомментировал действия актёра Михаила Ефремова, который в ходе последнего заседания в Пресненском суде Москвы признал себя виновным в смертельной аварии в центе столицы, адвокат Александр Добровинский, представляющий потерпевших по делу об аварии на Садовом кольце.

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«К сожалению, за время процесса мы увидели трансформацию Михаила Ефремова из любимого артиста, сына великого актёра, в человека, который просто решил избежать наказания, — заявил правозащитник.— Мне очень жаль, что большой актёр оказался маленьким человеком».

Он также добавил, что любой приговор, кроме обвинительного, развяжет руки сотням водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения.

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«Но в таком знаковом процессе, как этот, нельзя просто уйти от правосудия, ведь любой приговор, кроме обвинительного, любой срок, кроме того, что просит сторона потерпевших, развяжет руки сотням «Ефремовых», а это недопустимо», — подчеркнул Добровинский.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 3 сентября, в ходе заседания в пресненском суде Москвы актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, признал вину в инциденте. Гособвинение затребовало для подозреваемого 11 лет тюрьмы.