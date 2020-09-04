Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM В Свердловской области за 3 сентября ещё четыре человека умерли от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Пол и возраст пациентов власти не называют. Также они не приводят данных о том, сколько пациентов с коронавирусом скончались от других причин.

С начала пандемии в регионе только от ковида умерли уже 470 человек. Всего в регионе обнаружено 25 791 заразившихся коронавирусом, а выздоровели уже 20 189.