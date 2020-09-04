Кострома, , 12:00 — REGNUM В Костромской области коронавирус за сутки выявлен ещё у 34 человек. Об этом сообщает Информационный центр по коронавирусу в России. Данные приводятся на утро 4 сентября.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 3629 жителей региона, уже 2 748 из них выздоровели. За минувшие сутки выписано 23 костромича. Новых летальных исходов за этот период не зафиксировано.

Читайте ранее в этом сюжете: В Костромской области коронавирус за сутки выявлен у 24 человек