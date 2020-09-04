Печора, Коми, , 11:59 — REGNUM Авиакомпания «Utair» вернула деньги двум пенсионерам из Печоры за невозвратные билеты.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе судов Коми, пара пожилых людей приобрела билеты по тарифу «Невозвратный», чтобы отправиться в санаторий. Однако из-за пандемии коронавируса и режима самоизоляции свои планы им пришлось изменить.

Пенсионеры обратились в авиакомпанию с заявлением о расторжении договора воздушной перевозки и возврате денег, уплаченных за авиабилеты. Однако в компании им отказали.

«Суд, учитывая обстоятельства дела, признал отказ истцов от поездки правомерным, направленным на соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора, и пришел к выводу, что авиакомпания должна была возвратить деньги, потраченные истцами на приобретение билетов», — сообщили в пресс-службе.

С авиакомпании «ЮТэйр» в пользу каждого из истцов взыскана стоимость неоказанной услуги воздушной перевозки в размере 11 270 рублей, компенсация морального вреда в размере 3 000 рублей, штраф за неисполнение в добровольном порядке требований потребителя в размере 7 135 рублей.