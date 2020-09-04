Тула, , 11:57 — REGNUM Тульская область 3 сентября присоединилась ко Всероссийской патриотической акции «Диктант Победы», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, в акции приняли участие более семи тысяч жителей региона на 157 площадках во всех муниципалитетах.

В тульском Центре образования №58 «Поколение будущего» побывали заместитель председателя правительства Тульской области Ольга Гремякова и министр образования региона Алевтина Шевелева. Почетные гости посетили Урок Победы, осмотрели выставку, посвященную обороне Тулы, пообщались с воспитанниками медиашколы центра и написали диктант. Ольга Гремякова зачитала приветственный адрес губернатора Алексея Дюмина:

«Эта инициатива — важный вклад в повышение исторической грамотности жителей Тульской области и в патриотическое воспитание молодежи. Уверен, что проведение «Диктанта Победы» станет доброй традицией и с каждым годом он будет объединять все больше людей по всему миру», — говорится в обращении губернатора.

Ольга Гремякова отметила, что «Диктант Победы» — это возможность для людей всех возрастов проверить свои знания о событиях военных лет.

«История страны начинается с истории каждой семьи и ее героев. Важно, чтобы все мы знали историю своих предков, бережно хранили память о них и передавали последующим поколениям», — отметила Ольга Гремякова.

Диктант проходит в форме тестирования по 25 вопросам, в которые включен и региональный компонент. Принять участие можно на сайте диктантпобеды. рф или в мобильном приложении «Диктант Победы».