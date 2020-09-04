Ташкент, , 11:55 — REGNUM В Узбекистане планируют создать мобильные приложения, которые позволят дистанционно участвовать в судебных заседаниях. Об этом 4 сентября сообщает издание «Газета.uz» со ссылкой на программу цифровизации деятельности органов судебной власти.

Документ направлен на расширение видов интерактивных электронных услуг, развитие электронного обмена данными с различными ведомствами, обеспечение открытости и прозрачности судейского сообщества, а также на внедрение дистанционного участия в судебных заседаниях.

С 1 января 2021 года судебные заседания будут фиксироваться посредством аудиозаписи. Кроме того, с 1 июля 2021 года дела между судьями будут распределяться автоматически. С 1 октября 2021 года планируется наладить смс-рассылку уведомлений о заседании судов.