Подгорица, , 17:16 — REGNUM 4 сентября Национальный координационный орган по инфекционным заболеваниям Черногории (NKT) по предложению Института общественного здравоохранения этого государства (IJZCG)принял решение в соответствии с эпидемиологической ситуацией в соседних государствах, смягчить условия въезда в Черногорию резидентов государств регионов и черногорских граждан, которые ненадолго переезжают в одно из соседних государств.

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Как сообщает сербское новостное агентство «RTS» 4 сентября, сейчас в Черногорию возможен въезд без дополнительных условий для жителей стран из так называемого «зелёного списка», тогда как резиденты государства из «жёлтого списка» могут въехать в Черногорию только с положительным результатом серологического теста — антитела класса IgG, который был выдан акредитованной лабораторией не более чем за 30 дней до пересечения границы.

Резиденты всех государств из «желтого списка» также могут въехать в Черногорию с отрицательным результатом серологического теста на антитела класса IgM или с отрицательным результатом теста Pi-si-AR на новый коронавирус (SARS-CoV-2), которые были выданы аккредитованной лабораторией не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Главным условием является то, чтобы человек в течение 15 дней до въезда в Черногорию не проживал в одном из государств из «красного списка», то есть в тех странах, из которых запрещён въезд в Черногорию.

Напомним, что с содержанием данных списков можно ознакомится на официальном сайте правительства Черногории.