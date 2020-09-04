Красноярск, , 11:52 — REGNUM Жителей Красноярска предупредили о сильных дождях и ветре.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии города, ссылаясь на данные Среднесибирского УГМС, 4 сентября во второй половине дня и ночью 5 сентября в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные дожди.

Также прогнозируются грозы, усиление ветра до 15−20м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии ожидаются заморозки и сильный ветер с грозами.

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