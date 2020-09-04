Оренбург, , 11:52 — REGNUM Оренбургская область перешла на второй этап снятия ограничений коронавирусного режима. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19.

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Согласно требованиям нового этапа, в регионе разрешены прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, работа ряда предприятий торговли и сферы услуг, а также образовательных организаций и летних кафе.

Между тем, в Оренбуржье действуют послабления, которые характерны для третьего этапа режима. В частности, проводятся масштабные международные мероприятия (кинофестиваль и молодежный форум), возобновили работу фитнес-центры, рестораны, санатории и гостиницы.

Напомним, в Оренбургской области с начала пандемии выявлено 10 295 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 скончался 81 человек. Выздоровели 9 225 человек.