Ставрополь, , 12:00 — REGNUM Медсестра краевой инфекционной больницы Ставрополья Любовь Цирихова, заразившаяся коронавирусом, не может добиться положенного ей единовременного пособия, пишут местные СМИ. Прокуратура региона по данному факту проводит проверку.

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Цирихова рассказала порталу Newstracker, что 17 марта врача-инфекциониста Ирину С. положили в краевую инфекционную больницу с диагнозом кишечная инфекция, а 18 марта у нее подтвердилось наличие коронавируса. На следующий день тесты на COVID-19 взяли у медперсонала, который контактировал с врачом, и 20 марта положительный анализ получила и Цирихова.

Медсестра рассказала, что спустя три дня ее состояние стало ухудшаться. Болезнь проходила тяжело: женщина провела на лечении 1,5 месяца, а потом еще два месяца дома на больничном. По ее словам, она до сих пор не может прийти в себя и берет отпуска без содержания.

Сразу после закрытия больничного Цирихова собрала документы на получение единовременной компенсации, установленной краевым законом медикам, заразившимся коронавирусом при выполнении профессиональных обязанностей. Однако в министерстве труда и соцзащиты региона почитали, что выплата ей не положена.

По данным ведомства, медсестра заболела после одного дня нахождения с заразившейся пациенткой, а инкубационный период длится от двух до 14 дней. При этом Цирихова утверждает, что Ирина С. приходила в больницу 12 марта и общалась с медперсоналом.

«Инкубационный период Вашего заболевания составляет один день, в то время как согласно временным методическим рекомендациям Министерства здравоохранения РФ инкубационный период составляет от двух до 14 дней», — сказано в ответе на запрос Цириховой в краевой минтруд.

Между тем в пресс-службе прокуратуры Ставрополья сообщили, что в связи с информацией о невыплате медсестре инфекционной больницы единовременного пособия организована и проводится проверка. Отмечается, что при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

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