Киев, 4 сентября 2020, 11:57 — REGNUM За минувшие сутки коронавирус выявили у 42 украинских силовиков. Об этом сообщила 4 сентября пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ на своей странице в социальной сети Facebook.
По данным ведомства, из 42 силовиков госпитализированы 13 человек, остальные находятся дома под наблюдением врачей.
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Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие стуки на Украине подтвердили 2723 случая заражения коронавирусом. В результате осложнений, вызванных болезнью, скончался 51 пациент.
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