Нижний Новгород, , 11:48 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 109 008 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Джеймс Тиссо. Выздоравливающая

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 131 704 человека, более 82,76% уже выздоровели.

В очередной раз число новых выявленных за сутки носителей коронавируса оказалось ниже количества выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за сутки выявили 940 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 958 человек.

За минувшие сутки самое значительное число выписанных зарегистрировано в Ульяновской области — 211 человек, в Нижегородской области — 119, в Оренбургской области — 110, в Пензенской области — 101, в Самарской области — 75, в Башкирии — 66, в Саратовской области — 55, в Удмуртии — 49, в Татарии — 46, в Пермском крае — 42, в Мордовии — 38, в Чувашии — 28, в Кировской области — 11, в Марий Эл — семеро.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 4 сентября в России подтверждено 1 015 105 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 5110 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,97%. Полностью выздоровели 832 747 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,09%.

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