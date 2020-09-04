Астрахань, , 11:48 — REGNUM Росприроднадзор поможет Астраханской области соблюсти природный баланс в рамках создаваемой особой портовой экономической зоны и окажет содействие в ускорении административных процедур. Как сообщает ИА REGNUM, об этом заявила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова по итогам рабочей поездки в Астраханскую область 2 и 3 сентября.

В первый день визита Родионова вместе с губернатором Игорем Бабушкиным провела совещание по проблемам рекультивации ряда объектов накопленного экологического вреда. В частности, обсуждалась работа на объекте «Соколовские нефтяные ямы». Более 200 миллионов рублей регион получит на рекультивацию загрязняющей почву ямы. На совещании также обсудили проблему несанкционированных свалок, полигоны твердых коммунальных отходов и совершенствование государственного мониторинга атмосферного воздуха.

«Мы бы хотели дать возможность астраханцам получать достоверную информацию. Область не входит в федеральную программу «Чистый воздух», но мы считаем, что можем привлечь крупные компании и с их помощью поставить посты экомониторинга воздуха», — заявила Радионова.

3 сентября Светлана Радионова встретилась со студентами-экологами Астраханского государственного технического университета и провела для них открытый урок. Его темами стали деятельность Росприроднадзора и института общественных инспекторов по охране окружающей среды, актуальные экологические проблемы, нацпроект «Экология» и федеральный проект «Чистый воздух».

«Экология наряду с информатизацией — это новый долгоиграющий тренд. Это надолго. И ваша профессия будет крайне востребована в ближайшие 10−15 лет. Вы будете высококлассными специалистами для предприятий. Все будут заинтересованы в грамотных и неравнодушных людях», — рассказала она.

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