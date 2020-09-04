Белгород, , 13:37 — REGNUM Книгу общественных деятелей и урбанистов Ильи Варламова и Максима Каца вручил каждому главе районов и округов губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Издание поможет чиновникам в благоустройстве территорий, написал 4 сентября глава региона на своей странице в социальной сети.

Главы муниципалитетов получили по экземпляру книги «100 советов мэру» на форуме «Зелёная столица». Губернатор убеждён, что авторы издания собрали дельные рекомендации о том, как правильно развивать территории.

«Книга рецептов хорошего города» — очень верно сказано в аннотации к изданию. Считаю, нам есть к чему прислушаться и что реализовать. Советую эту книгу и всем белгородцам, которые интересуются урбанистикой», — написал Евгений Савченко.

Форум «Зелёная столица» проходил в Старом Осколе в конце августа 2020 года.