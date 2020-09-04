Магас, , 11:44 — REGNUM В Ингушетии вынесено решение по компенсациям семье убитого Магомеда Долиева. Мужчина был забит до смерти в 2016 году в помещении Центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии. Его пытали сотрудники центра, которым в 2018 году вынесли обвинительный приговор, отправив в колонию на срок от трех до десяти лет.

Магасский районный суд постановил, что МВД должно выплатить компенсацию отцу, брату и сестрам 50-летнего Магомеда Долиева на общую сумму 2,5 млн рублей, пишет «Интерфакс». Ранее была присуждена компенсация в размере 1,5 млн рублей матери погибшего и 750 тыс. рублей — его сестре.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году сотрудники центра по противодействию экстремизму в помещении отдела избили супругов Марем и Магомеда Долиевых, выбивая из них признательные показания в причастности к ограблению банка в городе Сунжа. Мужчина скончался от удушения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, главным фигурантом которого стал руководитель центра по противодействию экстремизму МВД Ингушетии Тимур Хамхоев. Его и еще шестерых сотрудников МВД в 2018 году обвинили в вымогательстве и выбивании показаний у задержанных.

Читайте также: Ингушетия: Главе Центра по борьбе с экстремизмом предъявлены обвинения