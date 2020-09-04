Ростов-на-Дону, , 11:40 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 142 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 4 сентября.

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Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в 23 городах и районах Ростовской области. В Ростове-на-Дону выявили 57 носителей инфекции, в Батайске, Волгодонске, Новошахтинске положительный результат теста на коронавирус получили по 12 человек. Детей среди новых носителей инфекции нет, более трети случаев приходится на возрастную категорию старше 66 лет.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 17 тыс. 486 жителей Ростовской области.