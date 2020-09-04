Саранск, , 11:38 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 4 сентября выявили 31 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных в регионе заражений увеличилось до 5587 случаев, сообщает республиканский оперативный штаб.

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За последние сутки по выздоровлении выписаны 38 жителей региона, общее число граждан, победивших инфекцию, достигло 4403 человек или более 78,80% от общего числа носителей коронавируса, выявленных с начала пандемии. 38 человек скончались от коронавируса как от основной причины, за минувшие сутки летальных случаев не было.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 3 сентября лечение в инфекционных стационарах республики получали 549 человек с подтвержденным заражением коронавирусом и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдают за состоянием 873 жителей региона.