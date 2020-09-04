Оренбург, , 11:37 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Оренбургского областного суда в отставке. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»), сообщает СУ СКР по Оренбуржью.

Следствие по делу ведет второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области.

По версии ведомства, в Оренбурге днем 31 января 2020 года находился за рулем своего автомобиля и сбил 56-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате оренбуржке был нанесен тяжкий вред здоровью.

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Оренбургского областного суда в отставке.