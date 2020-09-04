Москва, , 11:38 — REGNUM В Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией остается на низком уровне. Об этом 4 сентября сообщили в столичном оперативном штабе.

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Количество новых случаев заражения коронавирусом за неделю снизилось на 3%. В настоящее время в столице подтверждено 692 новых случаев, прирост — 0,25%.

Больше всего новых случаев заражения выявлено среди москвичей 18−45 лет (49,6%). Также вновь заразились 30,5% людей 46−65 лет, 12,1% — 66−79 лет, 5,9% — старше 80 лет и 1,9% — детей. Все они находятся под наблюдением.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала распространения коронавируса в Москве выявили более 250 тыс. случаев заражения.

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