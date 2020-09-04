Москва, , 11:36 — REGNUM На сегодняшний день в России количество случаев заболевания COVID-19 достигло 1 015 105. Такие данные сегодня, 4 сентября, опубликовал оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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Из этого числа, за последние сутки было выявлено 5 110 заразившихся коронавирусной инфекцией в 84 регионах страны. При этом за прошедшие сутки из медучреждений были выписаны 5 812 человек, которые справились с COVID-19.

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За последние 24 часа был подтверждён 121 летальный случай среди пациентов, у которых ранее был диагностирован COVID-19. Таким образом за весь период пандемии от заболевания, вызванного SARS-CoV-2 скончались 17 649 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в России проведено свыше 37,8 млн тестов на коронавирус.