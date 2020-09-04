Йошкар-Ола, , 11:29 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 4 сентября выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 4326 случаев заражения SARS-CoV-2, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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За минувшие сутки по выздоровлении выписаны семеро жителей региона, то есть число новых выявленных заражений превышает число выписавшихся граждан. С начала пандемии инфекцию побороли 3873 жителя республики. 41 человек скончался от последствий заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 сентября выявили 940 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 131 704 случаев.