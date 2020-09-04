Новосибирск, , 11:28 — REGNUM Прививочная кампания против гриппа в Новосибирской области начнётся с 8 сентября. Первая партия вакцины уже поступила в регион. Об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском правительстве.

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Всего планируется привить 1,7 млн новосибирцев.

Заместитель министра здравоохранения региона Андрей Лиханов уточнил, что в 2020 году от гриппа предстоит привить на 10% больше новосибирцев, чем в прошлом — 60% от всего населения области.

Власти отмечают, что новосибирцы могут пройти вакцинацию от гриппа бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления.

«В этом году две таких сложных инфекции как COVID и грипп существуют примерно в один и тот же сезон. И возможно наложение одной инфекции на другую. Как они будут совместно протекать, никто пока не понимает. Но учитывая, что инфекция существенно подавляет иммунную систему, опасности для людей, которые могут переболеть, высокие. Поэтому хотелось бы, чтобы граждане уже сейчас воспользовались возможностью защитить себя и своих близких хотя бы от одной инфекции — от гриппа», — подчеркнула главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева.