Пекин, , 11:27 — REGNUM Китай проводит с Казахстаном переговоры о совместном испытании вакцины Sinovac, предназначенной для противодействия коронавирусной инфекции, сообщает 3 сентября Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление казахстанского первого вице-министра здравоохранения Марата Шоранова.

Одновременно чиновник сообщил о договоренности с Россией о закупке вакцины «Спутник V», которая может поступить на республиканский рынок уже в январе 2021 года.

Сообщается, что общее количество зафиксированных в Казахстане случаев заболеваний, вызванных коронавирусом, достигло 106 тыс.