Челябинск, , 11:27 — REGNUM В Челябинской области за 3 сентября умерли четверо пациентов, которые ранее оказались заражены коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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Собственно от COVID-19, как и во многие прошлые разы, скончавшихся нет. 96-летний мужчина, а также женщины 60, 73 и 82 лет умерли от других заболеваний.

С начала пандемии от ковида в регионе умерли 108 пациентов, а от других причин — уже 278.