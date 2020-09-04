Вологда, , 11:26 — REGNUM За сутки в Вологодской области после COVID-19 выздоровели 50 человек. Общее число переболевших опасной инфекцией выросло до 3061. Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор Олег Кувшинников.

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За день список заболевших пополнили 33 человека. Общее число инфицированных с начала пандемии увеличилось до 3519. Растет и число летальных исходов — в минувшие сутки умер 39−1 пациент с COVID-19.

«К сожалению, пока большие приросты в Вологде и Череповце. Призываю всех соблюдать меры безопасности», — написал глава региона.

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