Найроби, , 11:58 — REGNUM Более 2400 школьников из уязвимых семей в Кении получат учебные материалы, которые сделают возможным домашнее обучение во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает кенийская газета The Star.

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Семьи в неформальных поселениях в Найроби получат рабочие тетради, канцелярские принадлежности и учебники кенийского Института разработки учебных программ.

С понедельника, 31 августа, министерство образования Кении, ЮНИСЕФ и другие партнёры начали распространять учебные материалы среди детей в трущобах Киберы. Эта работа будет продолжена и в других уязвимых общинах.

В Детском фонде Организации Объединённых Наций сообщили, что данное пожертвование позволит детям из бедных семей быть наравне с остальными школьниками, которые в настоящее время учатся по радио, телевидению и онлайн.

Многие учащиеся, особенно из сельских и уязвимых семей, не имеют доступа к онлайн-обучению из-за отсутствия доступа к интернету, отметили репортёры. По оценкам экспертов, восемь из каждых десяти учащихся в стране в настоящее время пропускают виртуальное обучение.

Текущий доклад ЮНИСЕФ об дистанционном обучении показал, что каждый третий ребёнок пропустил дистанционное обучение во время закрытия школ.

В докладе под названием «Могут ли дети продолжать учиться во время закрытия школ?» эксперты ЮНИСЕФ утверждают, что три четверти школьников, не имеющих доступа к дистанционному обучению, живут в сельской местности. Остальные, в частности, происходят из уязвимых городских семей.

«По меньшей мере для 463 миллионов детей, чьи школы закрылись из-за пандемии, не существовало такого понятия, как дистанционное обучение», — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.