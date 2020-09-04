Новокузнецк, Кемеровская область, , 11:20 — REGNUM Стела с изображением герба Новокузнецка и текстом Указа президента Российской Федерации о присвоении почётного звания «Город трудовой доблести» будет установлена в сквере имени маршала Георгия Жукова. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев.Live».

"Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Такая поддержка подчеркивает глубоко личное отношение кузбассовцев к поколению победителей, — прокомментировал губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. — 64 тысячи новокузнечан воевали на фронтах Великой Отечественной войны, каждый четвертый из них — не вернулся».

Уточняется, что за размещение стелы именно на этом месте проголосовали 3736 человек. Всего в голосовании приняли участие около 10 тысяч человек.