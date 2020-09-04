Нижний Новгород, , 11:19 — REGNUM За прошедшие сутки ещё трое жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Таким образом, общее число жертв COVID-19 в регионе увеличилось до 488 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 4 сентября выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 28 225 случаев заражения SARS-CoV-2. За последние сутки выписаны по выздоровлении 119 человек, то есть число выявленных за сутки случаев заражения превысило число выздоровевших. Общее число нижегородцев, которые справились с инфекцией, составило 25 205 человек или 89,20% от общего числа носителей коронавируса.

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