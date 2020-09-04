Омск, , 11:35 — REGNUM В Омске замечены в продаже сувениры с весьма неоднозначными принтами. Телеграм-каналы сообщили о том, что в галерее местного художника Дамира Муратова запустили в продажу кружки с его работами.

«United Kingdom of Siberia» Цитата со страницы bednotownfactory в instagram.com

На одной из кружек изображён флаг, имеющий сходство с флагом США, и надпись United States of Siberia («Соединённые Штаты Сибири»). На другой кружке (с изображением флага, похожего на флаг Великобритании) написано United Kingdom of Siberia («Соединённое королевство Сибири»).

«United States of Siberia» Цитата со страницы bednotownfactory в instagram.com

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года Госдума приняла в третьем чтении закон, согласно которому нарушение территориальной целостности России, в том числе отчуждение части ее территории, признаётся экстремизмом.

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