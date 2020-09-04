Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Карантин или чрезвычайное положение снова могут ввести в Грузии. Об этом в эфире телеканала «Мтавари архи» заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

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Рост темпов распространения коронавируса в Грузии начали фиксировать с 31 августа, а 2 сентября за сутки выявили 38 носителей SARS-CoV-2, что является рекордом с 16 апреля, когда данный показатель достиг 42.

«Есть реальный риск, что мы будем вынуждены вернуть страну в режим ЧП, карантин или что-то ещё. Это отчасти результат того, что мы ослабили бдительность», — сказал Церцвадзе.

Он добавил, что эпидемиологическая ситуация не должна быть хуже, чем в марте или апреле.

Стоит отметить, что скачок темпов распространения коронавируса был связан с формирование очага в Батуми. Там выявили более 20 носителей SARS-CoV-2, имеющих отношение к кондитерской «Дона».

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