Москва, , 11:26 — REGNUM Один из задержанных по подозрению в подготовке массовых убийств сотрудниками ФСБ молодых людей готовился к совершению террористического акта на школьной линейке 1 сентября. Это следует из видеоролика, который распространил 4 сентября Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Теракт в школе Иван Шилов © ИА REGNUM

На видео показана переписка одного из задержанных молодых людей.

«Теракт хочу в школе сделать. Пойду на линейку в школу <…> 100 хочу убить», — написал в своем сообщении молодой человек, также утверждая, что он изготовил по схеме трубчатую бомбу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее тринадцать участников закрытого интернет-сообщества, готовивших массовые убийства в России, задержали сотрудники ФСБ.