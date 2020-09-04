Тула, , 11:28 — REGNUM 27 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за минувшие сутки. Скончались два человека, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

Всего в регионе выявлены 9368 носителей коронавируса. Выздоровели 8242 человека, из них 43 пациента выписаны за сутки.

Зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 329 человек.