Нижний Новгород, , 11:15 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 4 сентября выявили 145 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 28 225 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки выписаны по выздоровлении 119 человек, то есть число выявленных за сутки случаев заражения превысило число выздоровевших. Общее число нижегородцев, которые справились с инфекцией, составило 25 205 человек или 89,20% от общего числа носителей коронавируса.

По данным общероссийского оперативного штаба, 488 нижегородцев скончались от последствий заражения коронавирусом, трое — за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным регионального минздрава, показатель свободного коечного фонда для лечения больных с коронавирусом в медицинских учреждениях региона постепенно снижается и составляет 47% на 4 сентября. Показатель распространения инфекции — 1,01.