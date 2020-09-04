Ростов-на-Дону, , 11:14 — REGNUM В Ростовской области второй волны коронавируса нет, сообщил в ходе онлайн-брифинга сообщил главный санитарный врач региона Евгений Ковалёв.

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«Никакой второй волны коронавируса в Ростовской области нет. Мы имеем стабильный уровень заболеваемости, который лишь незначительно вырос по сравнению с июлем. Рост в первую очередь связан с увеличением объёмов тестирования. Сегодня тест проходят 5200−5600 человек в день, это гораздо больше, чем три месяца назад. Понятно, что чем больше проверяем, тем больше вероятность выявления вируса», — отметил спикер.

Вторая причина роста числа случаев заражения коронавирусом заключается в пренебрежении санитарными требованиями. При этом у 40% носителей инфекции симптомов заболевания нет.