Оренбург, , 11:13 — REGNUM В Оренбургской области за сутки, по состоянию на 4 сентября, выявлено 90 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, с 25 августа в регионе число ежедневно выявляемых носителей SARS-CoV-2 не превышало 90 человек.

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По данным Управления Роспотребнадзора по Оренбуржью, в лабораториях с начала пандемии исследовано 494 235 образцов биоматериала. За последние сделано 3 728 анализов.

С конца марта в Оренбургской области выявлено 10 295 носителей коронавируса. От COVID-19 оправились 9 225 человек, скончался 81 пациент.