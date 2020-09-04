Белгород, , 11:26 — REGNUM За истекшие сутки 49 новых носителей коронавируса выявлены в Орловской области. выписаны 48 пациентов, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

С начала пандемии в регионе положительный тест на коронавирус подтверждён у 7228 жителей. Завершили лечение выздоровлением 5758 человек.

В России за сутки подтвердили 5110 случаев заражения коронавирусом.