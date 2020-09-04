Белгород, 4 сентября 2020, 11:26 — REGNUM За истекшие сутки 49 новых носителей коронавируса выявлены в Орловской области. выписаны 48 пациентов, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе.
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С начала пандемии в регионе положительный тест на коронавирус подтверждён у 7228 жителей. Завершили лечение выздоровлением 5758 человек.
В России за сутки подтвердили 5110 случаев заражения коронавирусом.