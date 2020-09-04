Санкт-Петербург, , 11:09 — REGNUM В Ленинградской области за минувшие сутки лабораторно подтвердили еще 33 случая заражения коронавирусной инфекцией. Это на один случай меньше, чем днем ранее, и в целом показатель суточного заражения находится на уровне конца августа. Однако растет смертность от COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

О новых данных сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе. Общим итогом за всё время пандемии в Ленобласти выявлено 6944 случая инфицирования. Выздоровели 5087 человек, в том числе 28 пациентов выписаны за последние сутки.

В то же время за сутки на два случая увеличилось количество смертей, напрямую вызванных COVID-19. Таким образом, за всё время непосредственно от этой болезни умерли 82 человека.

Напомним, в ходе проходящей сейчас диспансеризации выяснилось, что у 10% жителей Ленобласти, прошедших экспресс-тестирование, обнаружили антитела к COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти у 10% сдавших тест нашли антитела к COVID-19