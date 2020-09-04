Новосибирск, , 11:07 — REGNUM В новосибирской школе №13 шестой класс отправили на дистанционное обучение. У одного из учеников выявили коронавирус. Об этом сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на директора учебного заведения Татьяну Устинову. «Ученик заразился коронавирусом. 1 и 2 сентября он был в школе. На две недели детей отправили на дистанционное обучение, — уточнила Устинова. — Все ученики шестого класса, 26 человек, сдали анализы на коронавирус».

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Напомним, что в Новосибирской области за минувшие сутки было выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом.

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