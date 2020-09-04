Иваново, , 11:22 — REGNUM Ещё 40 случаев заражения коронавирусом подтверждено в Ивановской области за минувшие стуки. Зарегистрирован один летальный исход, сообщили 4 сентября в федеральном оперативном штабе.

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В целом в регионе подтвердили 7549 положительных тестов на коронавирус. 6293 человека завершили лечение выздоровлением, в том числе 36 — за прошедшие сутки.

Зарегистрирован один летальный исход. Таким образом, в Ивановской области скончались 120 пациентов с подтверждённым коронавирусом.