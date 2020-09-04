Москва, , 11:14 — REGNUM Развитие цифровых технологий в столице позволило снизить нагрузку на столичное здравоохранение. Об этом 4 сентября заявил начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков на III Столыпин-форуме «Иммунная система мировой экономики» в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в городе ещё до распространения коронавируса делался акцент на оказание государственных услуг в электронном виде. На данный момент оцифровано 360 государственных и муниципальных услуг, а каждые сутки в столицы поступает 900 тысяч электронных обращений на оказание госуслуг.

«Какие задачи с точки зрения цифровизации стояли в этот период? Нужно было обеспечить для граждан, которые находились в изоляции дома, обеспечить максимально комфортное их пребывание, обеспечить доставку лекарств, помощи для пожилых людей и социально незащищённых групп. Людям, которое работали в этот период и должны были передвигаться на работу, создать условия, которые могли бы не прерывать этот процесс. Если бы не эти меры, то нагрузка на систему здравоохранения в мае-июне была бы в два раза выше», — сказал Данчиков.

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