Махачкала, , 11:14 — REGNUM Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Дагестане, по данным на 10:30 4 сентября, достигло 11 тыс. 292, сообщил федеральный оперативный штаб. По этому показателю республика в настоящее время занимает 21-е место среди субъектов РФ.

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Отметим, что с 27 августа в Дагестане ежедневно фиксируется более 70 случаев заражения коронавирусом. Не стал исключением и вчерашний день, в течение которого в республике инфекцию выявили у 73 человек.

Выздоровели в Дагестане за прошедшие сутки 43 пациента с COVID-19. Всего в республике с начала пандемии вылечились 9 тыс. 829 инфицированных, или 87% от ох общего числа. Накануне в регионе также зарегистрировали 506-й случай смерти пациента с коронавирусом.

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