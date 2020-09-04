Пермь, , 11:01 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 4 сентября, зафиксировано два летальных исхода пациентов от COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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С начала пандемии в регионе скончались 349 пациентов с COVID-19. Причиной смерти 217 человек стала коронавирусная инфекция, а 132 — сопутствующие заболевания.

Напомним, в Прикамье выявлено 8 102 случая заражения коронавирусом.

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