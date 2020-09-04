Москва, , 11:00 — REGNUM С 10 сентября возобновятся полёты авиакомпании «Аэрофлот» на Мальдивы. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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Полёты в столицу страны Мале будут выполняться дважды в неделю с 10 сентября. На сайте авиакомпании уже открыли продажу билетов.

Также «Аэрофлот» заявил о возобновлении авиасообщения с Египтом и ОАЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация возобновляет перелеты в Египет, ОАЭ и на Мальдивы. В Египет (Каир) будет три рейса в неделю, ОАЭ (Дубай) — два рейса, Мальдивы (аэропорт «Велана») — два рейса.