Рыбинск, Ярославская область, 4 сентября 2020, 10:57 — REGNUM Семья известного рыбинского музыканта Мити Кузнецова стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.
Кузнецовы стали победителями в номинации «Семья — хранитель традиций». С традициями связана вся жизнь семьи. Дмитрий и Анна Кузнецовы играют и записывают этническую музыку, Дмитрий участвует в исторической реконструкции центра Рыбинска.
Семья Кузнецовых сначала стала победила в городском и региональном этапах «Семьи года». Специально для конкурса Кузнецовы составили свое генеалогическое древо.
Всего в конкурсе в 2020 году принимали участие три тысячи семей. Из них 89 стали победителями в различных номинациях. Награждение состоится в Москве в ноябре.
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