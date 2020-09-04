Рыбинск, Ярославская область, , 10:57 — REGNUM Семья известного рыбинского музыканта Мити Кузнецова стала победителем всероссийского конкурса «Семья года». Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Семья Кузнецовых Yarregion.ru

Кузнецовы стали победителями в номинации «Семья — хранитель традиций». С традициями связана вся жизнь семьи. Дмитрий и Анна Кузнецовы играют и записывают этническую музыку, Дмитрий участвует в исторической реконструкции центра Рыбинска.

«На конкурс мы представили наши клипы, концерты, публикации о нас. Дети тоже все музыкальные, они живут в музыкальной среде. Дочь осваивает гитару, старший недавно взял в руки бас-гитару. Это помогает детям развиваться», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Митя Кузнецов.

Семья Кузнецовых сначала стала победила в городском и региональном этапах «Семьи года». Специально для конкурса Кузнецовы составили свое генеалогическое древо.

«Мы для себя решили, что даже если не станем победителями, это уже большое достижение. Нашли материалы о шести поколениях нашей семьи, собрали фотографии бабушек и дедушек. Детям это большое подспорье», — рассказал Митя Кузнецов.

Всего в конкурсе в 2020 году принимали участие три тысячи семей. Из них 89 стали победителями в различных номинациях. Награждение состоится в Москве в ноябре.

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