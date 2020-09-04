Санкт-Петербург, , 10:57 — REGNUM Количество летальных исходов, непосредственно вызванных коронавирусной инфекцией, в Петербурге 4 сентября превысило 2,5 тыс. случаев. За последние сутки медики констатировали еще 20 смертей от заболевания COVID-19, что на два случая меньше, чем днем ранее.

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Общее количество жертв COVID-19 в Петербурге на 4 сентября составляет 2503 случая. За минувшие сутки город вновь оказался «лидером» по смертности среди регионов РФ, вдвое «опередив» Москву. Всего в России за сутки подтвержден 121 летальный исход.

Летальность COVID-19 в Петербурге составляет 6,68%, что является наихудшим показателем в стране.

Власти города ранее признавали, что резкий скачок общей смертности в Петербурге также объясняется коронавирусом, поскольку он способствует обострению хронических заболеваний, даже если не является основной причиной смертности.

За всё время пандемии в городе зафиксировано 37 425 случаев заражения. Смогли излечиться от COVID-19 за всё время 26 194 человека.

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