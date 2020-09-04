Рязань, , 11:18 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтверждено в Рязанской области за истекшие сутки, сообщили 4 сентября в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 168 пациентов с подтверждённым диагнозом, в том числе один ребёнок.

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С начала пандемии в регионе выявлено 7278 носителей коронавируса. Ещё 30 положительных тестов находятся на подтверждении регионального минздрава. За сутки выписан 21 пациент, всего выздоровели 6333 человека.

По данным федерального оперштаба, за сутки в Рязанской области скончался один человек, всего с начала пандемии зарегистрировано 46 летальных исходов.