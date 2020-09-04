Ульяновск, , 10:55 — REGNUM В Ульяновской области суточное число выздоровевших от COVID-19 вдвое больше выявленных носителей коронавируса — соответственно 211 и 98. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация – все новости»

По информации на 4 сентября, всего в Ульяновской области официально выявлено 12 451 случай заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 98.

Переболели COVID-19 в регионе 10 460 человек (или 84% от общего числа случаев заражения), из них за сутки выписаны 211 пациентов. Продолжают лечение в Ульяновской области 1880 больных COVID-19.

Новых летальных исходов в регионе нет. Напомним, всего в Ульяновской области умерли 111 пациентов с COVID-19.

Отметим, что в Ульяновске 5 сентября на станции переливания крови пройдёт «Суббота донора». Будут приниматься доноры цельной крови.

«Каждый, кто в силу обстоятельств не мог сдать кровь в будни, сможет сделать это в первую субботу сентября и тем самым помочь другому человеку, протянуть руку помощи нуждающемуся, а, возможно, и спасти чью-то жизнь», — говорят в министерстве здравоохранения Ульяновской области.