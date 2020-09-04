Казань, , 11:06 — REGNUM По состоянию на 4 сентября заражены коронавирусом 6618 жителей Татарии, за сутки инфицированы еще 27 пациентов. Всего с начала пандемии выздоровели после заражения инфекцией 5489 человек, за сутки — 46 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 62 человека, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары госпитализировали двух пациентов, 25 человек получают лечение на дому. Снова самое большое количество инфицированных в возрасте от 30 до 50 лет — 11 человек, пятеро — несовершеннолетних. В Казани положительные тесты на COVID-19 за прошедшие сутки получил 21 житель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии 2 сентября через фильтры были отстранены 111 детей с симптомами острых респираторных вирусных инфекций. У кого-то выявили насморк, у кого-то покашливание и завышенную температуру тела.

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